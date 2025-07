Defesa Civil interdita apartamento incendiado no centro de Guará

O apartamento que pegou fogo em um prédio no centro de Guaratinguetá, na manhã de quarta-feira (2), foi interditado pela Defesa Civil após vistoria feita pelo órgão em todo o prédio.

Foi constatado que o imóvel onde o incêndio ocorreu, no terceiro andar do edifício, está inabitável e precisará passar por reforma. O proprietário será notificado formalmente sobre os reparos necessários.