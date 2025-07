Justiça autoriza retomada de obra de supermercado em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Justiça autorizou a retomada da obra de um supermercado no Urbanova, na região oeste de São José dos Campos, que estava paralisada desde 2023 por suposto avanço sobre uma APP (Área de Preservação Permanente) do rio Paraíba do Sul.

Em junho de 2023, as obras foram paralisadas após o MP alegar que o supermercado avançava sobre APP do rio Paraíba. A autorização dada pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) só seria válida para áreas de interesse social, o que não se aplicava ao empreendimento.

A medição da largura do rio desconsiderava elementos como sedimentos e macrófitas, que integrariam a área de preservação, gerando risco de danos ambientais. Com isso, a Justiça determinou a paralisação da obra, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

O acordo homologado entre o MP e a Cabef Empreendimentos estabelece a utilização de apenas 16% do terreno (5.018,63 m²), fora da área de preservação. Prevê também a restauração de 84% do terreno com vegetação nativa, com plano a ser aprovado pela Cetesb. O plano de recuperação terá que ser apresentado em até 90 dias após a homologação do acordo.