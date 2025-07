SJC: Mesmo com medida protetiva, mulher é agredida por ex em casa

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva na zona sul de São José dos Campos, nesta quinta-feira (3).

Equipe de policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi informada, via 190, de que um homem estaria agressivo e atentando contra sua ex-companheirano no Conjunto Habitacional Dom Pedro.