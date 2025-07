Atacante do Liverpool, Diogo Jota morre em acidente de trânsito

O atacante português Diogo Jota, de 28 anos, jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, morreu na madrugada desta quinta-feira (3), após um acidente automobilístico na província de Zamora, na Espanha. O irmão de Jota, André, de 26 anos, jogador do Penafiel, também morreu na ocorrência.

Segundo as primeiras informações, os dois viajavam para a Inglaterra, onde Jota começaria a preparação para a temporada do Liverpool.