Qual a previsão do tempo para São José nesta sexta (4)? Confira

A previsão do tempo para sexta-feira, 4 de julho de 2025, nas cidades do Vale do Paraíba e litoral norte paulista é a seguinte, conforme dados oficiais do Climatempo:

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

São José dos Campos (SP): O dia será agradável, com alternância de sol e nuvens. A temperatura mínima deve ficar em torno de 12°C, enquanto a máxima pode alcançar cerca de 21°C. Não chove.