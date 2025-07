Taubaté pega a Briosa e mira 1ª vitória na Copa Paulista

O Taubaté recebe a Portuguesa Santista na noite desta sexta-feira (4), a partir das 19h30, no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, pela quarta rodada do grupo 4 da Copa Paulista de 2025. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal YouTube Paulistão.

Até agora, o Burro da Central, sob comando do técnico Rogério Henrique, ainda não conseguiu vencer e nem marcar gols na competição estadual. Nos três primeiros jogos, somou dois pontos e até entrou na zona de classificação.