Morreu repentinamente 3 dias após ter filho

Uma jovem de 22 anos morreu de forma repentina na madrugada de domingo (29), apenas três dias após dar à luz. Ela passou mal enquanto amamentava o filho e não resistiu.

O caso aconteceu em Santana do Matos, no interior do Rio Grande do Norte. Beatriz Maressa sentiu fortes dores de cabeça durante a madrugada, segundo relatos de familiares. Ela chegou a ser socorrida com urgência, mas morreu poucos minutos depois.