Pegou 42 anos de prisão após matar ex e a cachorra de estimação

A decisão foi proferida pelo Tribunal do Júri no último dia 25, após julgamento que reconheceu a gravidade dos crimes.

Os fatos ocorreram em Apiaí, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Na madrugada de 12 de fevereiro de 2024, Emerson invadiu a residência onde Sandra Monteiro de Souza, de 18 anos, morava com a família, no bairro Pinheiros. Ele teria ido até o local para tentar retomar o relacionamento.

Diante da negativa da jovem, o homem pegou uma faca e a atacou brutalmente. Sandra foi golpeada diversas vezes, com ferimentos na nuca, região cervical, braço esquerdo, peito e pelve. Ela não resistiu e morreu no local.

Na tentativa de fugir, Emerson ainda feriu a ex-sogra a facadas e matou a cadela da família. Ele foi preso e, agora, cumprirá pena em regime fechado pelos crimes de feminicídio, tentativa de homicídio e maus-tratos com resultado morte de animal.