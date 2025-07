Menina se orgulhou após namorado matar os pais, diz polícia

Uma adolescente de 15 anos está sendo investigada por suspeita de envolvimento no assassinato dos pais e do irmão de um garoto de 14 anos. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado pelo relacionamento entre os dois jovens.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, e está sendo apurado pelas autoridades do Mato Grosso, onde a menina reside. De acordo com as investigações, a jovem teria ameaçado terminar o namoro após os pais do garoto impedirem que ele viajasse até o Mato Grosso para conhecê-la pessoalmente.