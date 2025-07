Mãe vê filho roubando e o entrega à polícia

Uma mulher denunciou o próprio filho após reconhecê-lo em imagens de câmeras de segurança que registraram o roubo de um cofre em uma empresa de segurança. O crime ocorreu na noite de terça-feira (1º).

O caso aconteceu em Londrina, no norte do Paraná. Ao identificar o filho entre os envolvidos, a mãe entrou em contato com a Guarda Municipal e informou o paradeiro do carro utilizado na fuga. O veículo estava estacionado próximo à residência do suspeito.