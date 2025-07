São José: criminosos ‘fantasminhas’ furtam comércios na cidade

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Dentro do estabelecimento, o criminoso permaneceu por vários minutos, circulou por diversos setores, bebeu água e, em seguida, fugiu levando três celulares, uma parafusadeira e uma caixa de som. O prejuízo foi estimado em R$ 3.500. Segundo os proprietários, o alarme da loja estava inoperante por falha técnica.

Já na manhã desta terça-feira (1º), por volta das 6h15, uma barbearia na Rua Budapeste, no bairro Jardim Augusta, foi invadida de forma semelhante. O suspeito, com o corpo coberto por um lençol vermelho, tentou forçar a porta de vidro protegida por cadeado. Após não conseguir abrir, sentou-se por alguns minutos em frente ao local e, em seguida, quebrou a porta com um golpe. Ele entrou no imóvel e furtou diversos objetos, que foram colocados em uma mochila. O valor do prejuízo não foi informado.

Proprietários da loja de móveis afirmaram ter recebido informações de que o mesmo homem já teria sido visto em outras ações criminosas na cidade, incluindo uma construção no bairro Monte Castelo.