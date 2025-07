Empresário é preso após morte de 2 corretores em imobiliária

O crime ocorreu em Balneário Piçarras, no litoral norte de Santa Catarina. O principal suspeito é o empresário Ralf Junior Dombek Manke, de 37 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Civil do estado.

Na ocasião, as vítimas estavam em uma reunião com Ralf, que havia vendido parte de sua imobiliária para Deyvid e outra pessoa ainda não identificada, enquanto Thiago atuava como intermediário entre as partes.

Durante o encontro, foi discutida uma parcela de R$ 25 mil da venda que estava em atraso, o que, segundo as investigações, pode ter motivado o desentendimento que levou ao homicídio. Ralf alegou legítima defesa, afirmando que se sentiu ameaçado pelas vítimas, que usavam jaquetas e que ele suspeitou estarem armadas.

No entanto, nenhuma outra arma foi encontrada no local além da usada pelo empresário, e as autoridades investigam a possibilidade de premeditação, já que as câmeras de segurança da imobiliária estavam desligadas no momento do crime, possivelmente há dias.