'Partindo para mundo das neves', disse antes de ser morta por mãe

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma criança de 7 anos foi morta pela própria mãe após ser dopada, asfixiada e esfaqueada. Segundo a Polícia Militar, o crime foi motivado pela recusa do pai da menina em reatar o relacionamento com a ex-companheira.

Na manhã de terça-feira (1º), o homem recebeu uma mensagem da ex-companheira ameaçando tirar a vida da menina. No entanto, o crime já havia sido cometido quando ele viu o recado.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o avô da criança tentando socorrê-la. Ela foi levada com ferimentos graves à Casa de Caridade Leopoldinense, mas não resistiu. O sepultamento ocorreu no mesmo dia, no início da noite.

No hospital, a mulher confessou aos policiais que dopou a filha com um ansiolítico, a asfixiou e, depois, desferiu golpes de faca no peito e nos pulsos da criança. Em seguida, tentou tirar a própria vida cortando os pulsos e o pescoço, sendo socorrida pelo Samu.