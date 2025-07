Processou a mãe porque não pediu para nascer

Um caso inusitado ganhou repercussão internacional após um jovem da Índia anunciar que tentaria processar os próprios pais por tê-lo gerado sem sua permissão. Raphael Samuel, de 27 anos, se declara "antinatalista" — um movimento que defende que ninguém deveria nascer sem ter consentido previamente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio aconteceu na Índia. Segundo Samuel, o ato de gerar uma criança sem seu aval seria, do ponto de vista ético, uma violação de direitos. Ele sustenta que a existência humana não deve ser imposta, e que trazer alguém ao mundo, mesmo com boas intenções, seria um ato egoísta.