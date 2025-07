Menina de 4 anos morre após ataque de pitbull

Uma menina de 4 anos morreu após ser atacada por um cão da raça pit bull dentro de sua residência. O ataque aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (2), e a criança não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado em Itumbiara, no sul de Goiás. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado com a informação de que havia uma vítima em óbito. Ao chegar ao local, a equipe confirmou a morte da criança e acionou a Polícia Militar e a Polícia Civil.