Homem 'surta' e causa destruição em série em São José

Um episódio de descontrole envolvendo um morador em situação de rua causou momentos de tensão no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos, na tarde desta quarta-feira (2). O homem, já conhecido por frequentar a região, teve um surto violento e deixou um rastro de destruição por onde passou.

Segundo relatos de comerciantes e testemunhas, o indivíduo quebrou o vidro de um ponto de ônibus na rua Francisco João Leme, danificou dois veículos, inclusive estourando a traseira de um deles, quebrou a vidraça da secretaria de uma escola próxima e destruiu uma mesa posicionada na frente de um comércio local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.