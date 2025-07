Ex-reality acusada de arrancar cabeça do namorado

A principal suspeita do crime é a própria namorada da vítima, que já foi participante de um reality show. A cabeça ainda não foi localizada, e as buscas foram temporariamente suspensas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um homem de 39 anos foi brutalmente assassinado no dia 19 de junho, com indícios de desmembramento e decapitação.

O crime ocorreu na Austrália, um dia após o aniversário de Julian Story. De acordo com a polícia local, a suspeita é Tamika Sueann-Rose Chesser, ex-integrante do programa As Gostosas e os Geeks. Ela foi encontrada na cena do crime em estado de choque e, desde então, está internada na ala psiquiátrica de um presídio.

Tamika foi formalmente acusada por homicídio, agressão a policiais, obstrução da Justiça e tentativa de destruição de provas. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado e mutilado, após vizinhos acionarem as autoridades ao perceberem fumaça saindo da residência.

A irmã de Tamika relatou que a jovem vinha enfrentando sérios transtornos mentais, agravados nos meses anteriores ao crime. A polícia investiga o caso e analisa imagens de câmeras de segurança em busca de pistas que levem à cabeça da vítima.