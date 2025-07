VÍDEO: Loja de móveis é furtada em frente a câmera do CSI em SJC

Segundo relatos dos proprietários, o suspeito agiu com tranquilidade e chegou a se disfarçar com um lençol, simulando ser uma pessoa em situação de rua. Ele permaneceu sentado na frente da loja, fingiu mexer no lixo e, em seguida, forçou a porta de vidro até conseguir invadir o local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Uma loja de móveis localizada na Avenida Andrômeda, na região sul de São José dos Campos, foi alvo de um furto na noite desta segunda-feira (30), por volta das 22h40. O crime foi registrado por câmeras de segurança do próprio estabelecimento, que funciona há cerca de um ano e meio no local e nunca havia sido alvo de ocorrências desse tipo.

O criminoso permaneceu por vários minutos dentro da loja. De acordo com as imagens, ele percorreu todo o espaço, chegou a beber água por duas vezes, e depois levou três celulares, uma parafusadeira e uma caixa de som. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 3.500.

Os donos do comércio informaram que, apesar de o local contar com câmeras de monitoramento e sistema de alarme, o alarme não estava funcionando no momento da invasão devido a um defeito que ainda não havia sido consertado.

Após divulgar as imagens do furto entre amigos, os proprietários receberam informações de que o mesmo suspeito teria praticado outros furtos recentemente. Ele teria agido em uma barbearia no Jardim Augusta, uma construção no bairro Monte Castelo e, possivelmente, em outros pontos da cidade.