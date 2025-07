Coragem para ser melhor

Em 2022, demos início aos Novos Tempos. Expandimos. O campus de Caraguatatuba saiu do papel. Fortalecemos a pesquisa com novos programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. A extensão floresceu com ações como a Operação Padroeira, a Corrida 7K, o Rondon, e o projeto “UNITAU na sua vida”, tema do nosso jubileu de ouro, celebrado em 2024.

Também assumimos o compromisso de ampliar o acesso e a permanência dos alunos. A UNITAU cumpre seu papel no Plano Nacional de Educação e no Plano Nacional de Pós-graduação, levando ensino de qualidade ao interior do país e ampliando as oportunidades. Hoje, 60% dos nossos alunos de graduação são bolsistas, e também avançamos com bolsas na pós-graduação, incluindo mestrado e doutorado. Adotamos cotas na residência médica para pessoas pretas, pardas e indígenas (PPI), além de pessoas com deficiência (PCD), reforçando nosso compromisso com a diversidade e a equidade. Criamos, ainda, os Núcleos de Acessibilidade e Inclusão, de Saúde e Bem-Estar e de Ações Afirmativas — para que cada aluno possa ingressar, permanecer e se formar com dignidade e pertencimento.

Sim, enfrentamos crises profundas. Talvez a mais delicada tenha sido a do HMUT. Passamos por um ataque cibernético. Enfrentamos pressões políticas e financeiras constantes. Mas, mesmo assim, mantivemos compromissos essenciais: educação de qualidade, salários em dia, equilíbrio institucional e decisões responsáveis. E, ao mesmo tempo, fomos ousados.