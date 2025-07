Homem é preso após tentar matar casal em bar de São José

O crime aconteceu na noite de 15 de junho, em um estabelecimento localizado na rua Santo Expedito, no bairro Parque Residencial União. De acordo com o boletim de ocorrência, a motivação do ataque teria sido uma discussão após uma bola chutada por crianças atingir o retrovisor de um veículo estacionado próximo ao bar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um homem acusado de esfaquear um casal em um bar na zona sul de São José dos Campos foi preso nesta quarta-feira (2) na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. A prisão ocorreu após trabalho de investigação conduzida pela equipe de homicídios de São José, em parceria com policiais cearenses.

Segundo relato da vítima, uma mulher de 52 anos, ela estava no local acompanhada do companheiro, de 44 anos, e amigos, quando o proprietário do carro envolvido no incidente se irritou com o ocorrido. Insatisfeito com a falta de reparação imediata, ele deixou o local e retornou cerca de 40 minutos depois, armado com uma faca.

O agressor desferiu duas facadas na mulher e três no homem, sendo uma delas responsável por causar hemorragia, conforme relatório da equipe médica da UPA do Campo dos Alemães, onde a mulher permaneceu em observação. Já o homem foi transferido em estado mais grave para o Hospital Municipal, na Vila Industrial.

Com a troca de informações entre a Polícia Civil de São Paulo e agentes do Ceará, o acusado foi localizado e preso em Juazeiro do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.