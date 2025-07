Polícia Civil prende foragido condenado por latrocínio em Ubatuba

Nesta quarta-feira (2), a Polícia Civil prendeu em Ubatuba um homem condenado a 30 anos de prisão pelo latrocínio (roubo seguido de morte) de um Guarda Civil Municipal de Campinas.

A ação foi realizada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Sebastião, com apoio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté.