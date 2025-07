Justiça autoriza retomada das obras do Oba no Urbanova

A Justiça de São José dos Campos validou, nesta quarta-feira (2), um acordo que permite a retomada das obras do supermercado Oba Hortifruti no bairro Urbanova, na zona oeste da cidade. A construção, paralisada desde 2023 por determinação judicial, havia sido alvo de uma ação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que alegava impacto ambiental por avanço sobre uma Área de Preservação Permanente (APP) às margens do Rio Paraíba do Sul.

A decisão foi proferida pela juíza Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, da 1ª Vara da Fazenda Pública, que homologou o acordo entre o MP-SP e a empresa CABEF Empreendimentos, responsável pelo projeto do Oba.