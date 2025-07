Foi festejar apê novo, pulou para trás, bateu cabeça e morreu

Um jovem de 18 anos morreu após sofrer um grave acidente ao tentar realizar um mortal para trás durante uma celebração com amigos. Ele chegou a ser internado em estado crítico, mas não resistiu.

O caso aconteceu em Queensland, na Austrália, no dia 24 de junho. Sonny Blundell comemorava a mudança para um novo apartamento quando tentou a manobra, caiu e bateu a cabeça com força.