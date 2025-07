'Homem de Deus': pastor trai esposa, mas nega carro à amante

O apóstolo Ailton da Silva Novaes, da Igreja Imagem e Semelhança, gravou um vídeo ao lado da esposa para admitir publicamente um caso de traição conjugal. Ele também negou o uso de dinheiro da igreja para presentear a amante, como chegou a ser especulado.

O caso aconteceu em Joinville, no Norte de Santa Catarina. Em sua declaração, Ailton afirmou que chegou a ir à igreja com o intuito de confessar seu erro diante da congregação. Segundo ele, durante a tentativa de exposição, dois fiéis teriam provocado tumulto, o que impediu que concluísse o relato.