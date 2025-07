Tragédia: bebê de 21 dias morre após cair do colo da mãe

Uma recém-nascida de apenas 21 dias morreu na madrugada de terça-feira (1º), após passar três semanas internada devido a uma queda do colo da mãe. A bebê sofreu ferimentos graves e não resistiu, apesar dos esforços médicos.

O acidente ocorreu em Anápolis, no dia 10 de junho. Segundo a família, a criança escorregou dos braços da mãe e caiu, o que provocou lesões sérias. Diante da gravidade, a bebê foi levada inicialmente a uma unidade de saúde local e, em seguida, transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.