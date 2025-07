Grávida de 7 meses passa mal, cai e morre ao bater cabeça

Uma mulher grávida de sete meses morreu no fim da manhã desta quarta-feira (2), após sofrer uma queda em via pública.

A vítima foi identificada como Isabella de Arruda Silva. Segundo relato da filha, de apenas 7 anos, a mãe passou mal instantes antes de cair.