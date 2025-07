Matou mulher no hotel após ela reclamar de 'chulé'

Um homem de 41 anos foi preso suspeito de assassinar uma mulher dentro de um hotel. O crime teria sido motivado por uma frase da vítima, que reclamou do mau cheiro nos pés do agressor.

O caso aconteceu na madrugada de 8 de junho, na Cidade do México. O corpo da vítima, identificada como Natividad "N", foi encontrado em um quarto de hotel onde ela havia se hospedado na noite anterior ao lado de Bacilio "M", o principal suspeito.