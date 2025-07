Jornalista descobre morte do irmão em acidente durante reportagem

O jornalista Rafael Barbosa, da Rádio Amizade FM, passou por uma situação devastadora nesta terça-feira (1º), ao se deparar com o corpo do próprio irmão em uma cobertura jornalística. Ele havia sido escalado para noticiar um grave acidente de trânsito, mas só ao chegar ao local percebeu que a vítima fatal era um familiar.

O caso aconteceu na cidade de Irauçuba, no interior do Ceará. A colisão ocorreu em uma rodovia da região, envolvendo um caminhão e a motocicleta conduzida pelo irmão de Rafael, um homem de 38 anos. O impacto foi frontal, e o motociclista morreu ainda no local.