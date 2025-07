O governo Lula, o IOF e a judicialização da derrota no STF

A Democracia tem ritos, regras e limites que não podem ser ultrapassados toda vez que o governo federal não gosta de um resultado. Porém, o que estamos presenciando, nos últimos dias, é mais um exemplo daquilo que, infelizmente, está se tornando padrão. Ou seja: quando a gestão do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não consegue impor sua vontade no Parlamento, recorre ao Supremo Tribunal Federal (STF), para tentar reverter o que foi decidido, legitimamente, no voto, na Casa de Leis. Esse é o típico comportamento de quem quer ganhar na marra, na base do “tapetão”.

O assunto da vez é o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Isso porque, no último dia 25, a Câmara dos Deputados aprovou, com 383 votos favoráveis, o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que susta o aumento do tributo em tela. A alta na taxação, pretendida pelo Ministério da Fazenda petista, veio sem debate, nem transparência. E, o pior: atinge diretamente o bolso de quem trabalha, investe ou empreende.