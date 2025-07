Contribuintes do Vale pagam R$ 11 mi em impostos por dia em 2025

Os contribuintes do Vale do Paraíba já pagaram R$ 2,08 bilhões em impostos neste ano, até esta quarta-feira (2), segundo o Impostômetro, painel instalado da sede da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), no Centro Histórico da capital paulista. Em média, os consumidores do Vale pagaram R$ 11,57 milhões em impostos por dia neste ano.

As três maiores cidades do Vale foram responsáveis por 52,70% dos impostos pagos na região, somando R$ 1,09 bilhão no primeiro semestre: São José dos Campos (R$ 646,60 milhões), Taubaté (R$ 270,93 milhões) e Jacareí (R$ 180,92 milhões).