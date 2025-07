Máfia do Apito: 'Pus a arma na cabeça 3 vezes' diz Edílson

“Em 2013, me separei da Márcia, minha antiga esposa. Financeiramente, degringolou a minha vida. Antes, era muito dinheiro que entrava, apitava jogo todo final de semana, R$ 10 mil em uma semana, trabalhando em um jogo. Além de fazer o que amava, ganhava todo esse dinheiro, merecidamente. E minha esposa não soube, nos momentos ruins, no ápice, em 2013, ela resolveu se separar. Deixei minha casa com elas e fui morar com minha mãe, de mais de 90 anos. E fui trabalhar com empilhadeira, logística”, contou ele.

“Depois, comecei a namorar, em Caçapava, São José, não dava certo e arrumei essa namorada em Taubaté. Se passaram uns dois anos, minha mãe faleceu, já estava há três anos namorando, ela também viúva, sozinha. Então, porque não juntarmos e ela não aceitava se não fosse casar. E casamos na Igreja, ela fez questão disso.”

“Agora, ela está aposentada e eu fazendo meus bicos no Mercado Livre e produtos que pessoal compra na internet. E três, quatro vezes por semana, faço minhas vendas. Estamos muito bem casados, ela me acolheu na casa dela, com a cachorrinha e dá para comer nosso arroz com feijão”, disse.