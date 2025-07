Preso por tráfico no Vale, homem entra em luta corporal com PM

Um homem entrou em luta corporal com policiais militares após ser preso em operação de combate ao tráfico de drogas, em Cruzeiro.

A ação aconteceu na noite de segunda-feira (1º), quando policiais militares do 23º BPM/I prenderam o suspeito por tráfico de drogas e resistência no bairro Itagaçaba.