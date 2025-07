Homem faz chover dinheiro em próprio funeral e viraliza; ASSISTA

Um funeral inusitado parou Detroit, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (27). A família de Darrell Thomas, conhecido por sua generosidade, atendeu ao último desejo dele e jogou US$ 5 mil (cerca de R$ 27 mil) em dinheiro e pétalas de rosa sobre a comunidade durante a despedida do empresário.

A homenagem aconteceu no início da tarde, quando um helicóptero sobrevoou a Avenida Gratiot, na região leste da cidade, e despejou as notas de dinheiro perto do lava-rápido Showroom Shine Express, fundado por Thomas. O gesto surpreendeu moradores e viralizou nas redes sociais.