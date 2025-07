VÍDEO: Mulher esfaqueia e mata ex, que segurava filho no colo

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que uma mulher de 23 anos deu uma facada no ex-companheiro, de 30 anos, que estava com o filho de 11 meses nos braços. O homem morreu em seguida. O vídeo também mostra que, antes do crime, o rapaz provoca a esposa encostando uma faca peixeira na perna dela.

O crime aconteceu no bairro de Santana, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na quinta-feira (26). Outra criança estava na sala, filha da mulher.