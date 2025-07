VÍDEO: Briga entre moradores de rua termina com um deles morto

Uma discussão entre dois moradores de rua terminou com um deles morto na Praça da República, em São Paulo. A briga teria começado por causa de um cachorro.

Os dois homens se atracaram no meio da rua, na faixa de ônibus. Um deles então pegou um canivete e atacou o outro, na região do tórax.