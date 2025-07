Supermercados têm 1.900 vagas de emprego abertas na RMVale; VEJA

O segmento dos supermercados está com 1.986 vagas de emprego abertas no Vale do Paraíba, segundo levantamento da Apas (Associação Paulista de Supermercados). Os interessados devem procurar os estabelecimentos nas respectivas cidades para entregar currículo.

A Apas informou que o número de vagas disponíveis é para contratação imediata e varia em razão da forte movimentação de emprego no setor.