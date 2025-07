Para escapar da morte, idosa morde braço do filho que a ameaçava

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma mulher de 74 anos escapou de ser morta pelo próprio filho de 44 anos ao morder o braço dele, que a imobilizava pelo pescoço com um dos braços, enquanto segurava uma faca de açougue com a outra mão. A idosa esteve a minutos de morrer pelas mãos do próprio filho.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipe da Polícia Municipal de São Sebastião atendeu a grave ocorrência de violência doméstica, envolvendo a agressão de um filho contra a própria mãe, em residência no bairro Topolândia. No local, os agentes encontraram a vítima em estado de choque, após ser agredida e ameaçada com uma faca.

A mulher estava caída na calçada, visivelmente abalada, em estado de extremo nervosismo e aparente choque emocional. Ela relatou que seu filho a havia ameaçado com uma faca de grandes proporções, do tipo açougue.

Ele a imobilizou pelo pescoço com um dos braços, enquanto segurava a faca com a outra mão. Diante da real possibilidade de ser morta, a mãe implorou ao filho para ser solta, momento em que, numa tentativa desesperada de se desvencilhar, ela mordeu o braço do agressor, conseguindo escapar da contenção física.

Arma de choque.