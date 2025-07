Com entrega próxima, edital para operar veículos segue indefinido

Faltando pouco mais de dois meses para a Green Energy entregar 20 dos 400 veículos elétricos que serão alugados pela Urbam (Urbanizadora Municipal), a Prefeitura de São José dos Campos ainda não tem previsão de quando será aberta a licitação que definirá a empresa que ficará responsável pela operação desses ônibus e pelo sistema de carregamento das baterias dos mesmos.

Pelo contrato assinado em 7 de março desse ano, a Green Energy, que irá receber R$ 2,718 bilhões ao longo dos 15 anos, terá até seis meses (ou seja, até 7 de setembro) para entregar os primeiros 20 veículos. O restante do cronograma estabelece mais 60 ônibus no décimo mês (janeiro de 2026), mais 120 no 14º mês (maio de 2026) e os 200 restantes no 18º mes (setembro de 2026).