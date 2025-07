Desde 2023, adicionais custaram R$ 127 milhões para a Prefeitura

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em 2025, de janeiro a maio, foram R$ 16,5 milhões de insalubridade, R$ 202 mil de periculosidade e R$ 1,8 milhão de risco de vida, totalizando R$ 18,6 milhões. Ou seja, de janeiro de 2023 a maio de 2025, a Prefeitura gastou R$ 127 milhões com o pagamento desses adicionais.

Os dados foram obtidos pela reportagem após pedido feito com base na LAI (Lei de Acesso à Informação). Anteriormente, OVALE havia solicitado os números ao Departamento de Comunicação da Prefeitura, que não havia fornecido a informação.

Desde fevereiro, o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) tenta regulamentar o pagamento dos adicionais. As regras propostas reduziriam os valores pagos. A reportagem questionou a Prefeitura se havia uma estimativa do quanto as despesas cairiam com a regulamentação proposta, mas não houve resposta.

Promotoria.