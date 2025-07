Animais silvestres são apreendidos com bióloga na região

Operação da Polícia Ambiental e da Polícia Civil resultou na apreensão de animais silvestres na casa de uma bióloga em Santo Antônio do Pinhal, na terça-feira (1º). Foram encontrados cachorros-do-mato, gavião carcará, urubu cabeça-preta, jabutis e uma pele de veado campeiro empalhada, todos sem autorização de manejo ambiental.

A ação ocorreu em uma propriedade na Estrada Municipal das Cerejeiras, no bairro Barreiro, após ofício solicitando vistoria por possível degradação ambiental no local.