‘Primeiro tiro já foi com Deus’, disse acusada de matar estudante

A esteticista Pamela da Silva de Campos e o namorado dela, Bruno Martini Vieira, suspeitos de matar a jovem Zarhará Tormos, em fevereiro, passaram por audiência nessa terça-feira (1°) para saber se irão a júri popular.

Durante a audiência, o Ministério Público do Paraná apresentou novas provas do caso e mostrou conversas de Pamela com a irmã após o crime. Em uma das mensagens, a suspeita diz: “Sete palmos abaixo da terra. Que fique. Esse diabo”.