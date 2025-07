Morador de rua morre de hipotermia após não abandonar cachorro

Um homem em situação de rua morreu de hipotermia severa após recusar abrigo para não ter que se separar do seu cachorro de estimação. O caso aconteceu no dia 4 de junho durante forte frente fria na cidade de Mendoza, na Argentina, e comoveu moradores da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima foi identificada como Juan Carlos Leiva, uma figura constante na Rua Perú, no centro da cidade. Durante a noite, o homem recusou repetidamente assistência médica e abrigo, pois não aceitava deixar seu cachorro, Sultan, mesmo por algumas horas.