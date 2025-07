‘Atira nela agora’, disse namorada de jovem após ele matar o pai

A namorada virtual do adolescente de 15 anos, que confessou a morte da família no Rio de Janeiro, foi apreendida na noite da última segunda-feira (30) pela Polícia Civil de Mato Grosso. A garota já tinha sido escutada e seu notebook havia sido apreendido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A polícia descobriu que todo o crime foi comunicado pelo garoto, de 14 anos, em tempo real à namorada. O jovem matou os pais e o irmão de 3 anos. O crime aconteceu em Itaperuna, no interior do Rio, na madrugada do último dia 21 de junho. O adolescente confessou o triplo homicídio.