Embraer dará bolsas de R$ 5 mil para formar mestres em Engenharia

A Embraer anunciou nesta quarta-feira (2) que estão abertas as inscrições para a nova turma do PEE (Programa de Especialização em Engenharia) da companhia, iniciativa de aceleração de carreira para engenheiras e engenheiros de quase 30 especialidades diferentes.

Realizado em parceria com o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), o curso recruta pessoas de todas as regiões do Brasil e vai oferecer bolsa mensal inicial de R$ 5 mil a 45 novos mestrandos.