Idosas são resgatadas em incêndio no centro de Guará; VEJA VÍDEO

Cinco pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros durante incêndio a um apartamento no centro de Guaratinguetá, na manhã desta quarta-feira (2), sendo três mulheres idosas, um homem de 44 anos e outra mulher de 51 anos. Todos foram socorridos para a UPA de Guaratinguetá com sintomas de inalação de fumaça e ferimentos leves.

O incêndio atingiu um apartamento no terceiro andar de um prédio de cinco andares, sendo que o térreo é ocupado por estabelecimento comercial, na praça Conselheiro Rodrigues Alves.