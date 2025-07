URGENTE: Apartamento pega fogo no centro de Guaratinguetá

Um apartamento foi atingido por um incêndio na manhã desta quarta-feira (2) no centro de Guaratinguetá. As chamas tomaram o imóvel e mobilizaram o Corpo de Bombeiros.

O incêndio atingiu um apartamento no terceiro andar de um prédio de cinco andares, sendo que o térreo é ocupado por estabelecimento comercial, na praça Conselheiro Rodrigues Alves.