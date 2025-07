Homem finge ser irmão para escapar da prisão em SJC, mas é detido

Procurado da justiça pelo crime de furto, um homem tentou se passar pelo irmão para escapar da prisão em São José dos Campos. O ‘disfarce’ não deu certo e ele foi detido pela Polícia Militar no centro da cidade.

O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (2), por volta das 2h30, quando policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento pela rua Humaitá, avistaram três homens em atitude suspeita.