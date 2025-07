Em menos de 2h, Baep prende 4 e apreende 44 kg de drogas no Vale

Operações de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultaram na prisão de quatro suspeitos e na apreensão de mais de 44 quilos de drogas no Vale do Paraíba. As ações ocorreram entre 17h e 18h30 da terça-feira (1º), em São José dos Campos e Taubaté.

Por volta das 17h, policiais do Baep prenderam dois homens pelo crime de tráfico de drogas do bairro Jardim Cerejeiras, na região leste de São José.