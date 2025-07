Acidente entre moto e micro-ônibus escolar mata 2 no Vale

Segundo informações do boletim de ocorrência, morreram Diogo Carlos de Oliveira Moreira, 23 anos, que pilotava a moto, e Luiz Augusto Alexandre, 41 anos, que estava na garupa do veículo.

O acidente aconteceu por volta das 21h15, no quilômetro 316 da rodovia. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e, no local, identificou que a moto e o micro-ônibus colidiram frontalmente.

A moto seguia no sentido Barra Mansa, no Rio de Janeiro, enquanto o micro-ônibus seguia no sentido Bananal, quando a colisão aconteceu. O motorista do micro-ônibus, de 48 anos, não ficou ferido. Os policias aplicaram o teste de bafômetro nele e o resultado foi negativo para consumo de álcool.

A motocicleta, que pertence a uma das vítimas, foi apreendida. Já o micro-ônibus foi liberado para o secretário municipal de Transporte de Bananal.