Filha mata a própria mãe asfixiada durante discussão por dinheiro

Uma mulher foi morta pela própria filha durante uma briga dentro de casa, em Santo André, na região do ABC Paulista. A autora foi presa em flagrante e confessou o crime.

Segundo moradores da vizinhança, as discussões entre Fernanda Soares Cunha, de 52 anos, e a filha, Thalita, eram frequentes e sempre motivadas por questões financeiras.